RAREȘ BOGDAN, mesaj despre plecarea de la Realitatea TV

Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a transmis un mesaj legat de plecarea de la Realitatea TV.

Rareş Bogdan a recunoscut că avut discuţii pentru a intra în politică, dar susţine că, deocamdată, nu a luat decizia dacă va pleca de la Realitatea TV.

“Văd că unii se grăbesc să mă dea plecat de la Realitatea Tv. Să se liniştească, nu am plecat nicăieri şi nici nu am fost concediat.

Am avut discuţii cu partidul în care aş intra daca aş face pasul spre politică. Deşi sunt admiratorul tinerilor excepţionali din USR pe care i-am avut adesea invitaţi, deşi descopăr în PLUS oameni oneşti, dornici să redea ţara celor care o clădesc, sunt sentimental, mă leagă multe de istoria PNL, si de imaginea politicienilor majori care au modernizat Romania. Deocamdata atât, nimic altceva. Chiar nu am altceva de adăugat.

