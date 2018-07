România scumpirilor. Cum a reușit Guvernul PSD-ALDE să duca economia mai aproape de Nigeria decât de zona euro

Guvernul PSD-ALDE a transformat Romania, in mai putin de 18 luni, din una dintre cele mai stabile economii ale Uniunii Europene (UE) in tara cu cea mai mare rata a inflatiei din UE si cu un deficit bugetar record al ultimilor ani.

Principala consecinta a inflatiei mari si bruste este ca romanii isi permit mai putine fata de anul trecut; nivelul de trai al oamenilor a scazut.

In plus, din cauza inflatiei si a celorlalte masuri economice, Guvernul a indepartat Romania de zona euro si a dus-o mai aproape de nivelul economiilor instabile, precum Nigeria.

Datele Institutului National de Statistica publicate saptamana trecuta aratau ca rata anuala a inflatiei in iunie 2018 a fost de 5,4%, in conditiile in care acum 18 luni era 0%.

In plus, intr-un singur an, mai 2017 – mai 2018, asistam la o crestere brusca, de la 0,6%, la 5.4%. Aceasta evolutie a inflatiei in doar 12 luni aduce Romania la nivelul economiilor instabile precum Nigeria, exemplu cunoscut pentru inflatia brusca din ultimii ani.

